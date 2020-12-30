***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEyüpGÜLSÜN 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür2008-2010 Goldman Sachs /Direktör2011-2013 Garanti Portföy /Müdür2013-2015 Ak Portföy YönetimiA.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 16 SPK Düzey 3 ve Türev AraçlarEgemen KORKMAZ 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895687BIST