***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 16:48
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EyüpGÜLSÜN 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür2008-2010 Goldman Sachs /Direktör2011-2013 Garanti Portföy /Müdür2013-2015 Ak Portföy YönetimiA.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 16 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar
Egemen KORKMAZ 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895687
BIST
16:401.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:407,3662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:409,0450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:40445,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,73
|Açılış
|: 445,02
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.526.272
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.561.403
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.513.494
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.680.678
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.258.718
|% -8,09
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,34
|4.114.373
|% -5,39
|
|OSMEN
|31,68
|3.348.262
|% -5,38
|
|RYSAS
|9,11
|50.150.918
|% -5,20
|
|GUBRF
|82,95
|2.829.646.386
|% 8,50
|
|ASELS
|18,41
|2.183.058.611
|% 2,85
|
|KOZAL
|96,85
|1.492.306.671
|% 1,68
|
|GARAN
|10,24
|1.491.156.087
|% 2,20
|
|HALKB
|5,62
|1.363.521.676
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,15
|683.676.998
|% -0,46
|
|HALKB
|5,62
|1.363.521.676
|% 3,69
|
|VAKBN
|4,73
|1.102.467.609
|% 1,72
|
|ODAS
|4,00
|864.382.736
|% 3,90
|
|KRDMD
|5,84
|1.084.113.253
|% 3,36
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3612
|7,3662
|% -0,39
|
|Euro
|9,0265
|9,0450
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9709
|10,0209
|% 0,21
|
|Frank
|8,2904
|8,3403
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% -0,51
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|3,17
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,43
|51,43
|0,20
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 03 artarak (% 1.18 ) 1, 634
-
16:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, ASELS, KOZAL
-
16:51XU100
Endeks 1, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 29, 462.00 milyon TL de
-
16:48GUBRF
Yüzde 8.04 oranında artışla 82.60 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 584, 187 adet işlem
-
16:47ARZUM
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 859, 819 adet işlem