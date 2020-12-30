***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 16:49
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp Gülsün 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür2008-2010 Goldman Sachs /Direktör2011-2013 Garanti Portföy /Müdür2013-2015 Ak Portföy YönetimiA.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 16 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar
Egemen Korkmaz 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895688
BIST
16:381.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:387,3687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0267
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:389,0422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0165
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:38444,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,93
|Açılış
|: 445,01
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.521.072
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.561.310
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.507.451
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.859.390
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,85
|16.198.404
|% -8,34
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|RYSAS
|9,07
|47.653.841
|% -5,62
|
|OSMEN
|31,68
|3.345.094
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,36
|4.071.634
|% -5,25
|
|GUBRF
|82,30
|2.813.401.228
|% 7,65
|
|ASELS
|18,41
|2.180.553.583
|% 2,85
|
|KOZAL
|96,85
|1.488.665.778
|% 1,68
|
|GARAN
|10,23
|1.487.784.543
|% 2,10
|
|HALKB
|5,62
|1.363.441.886
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,16
|683.063.713
|% 0,00
|
|HALKB
|5,62
|1.363.441.886
|% 3,69
|
|VAKBN
|4,73
|1.102.061.527
|% 1,72
|
|ODAS
|4,00
|863.579.580
|% 3,90
|
|YKBNK
|3,09
|566.753.279
|% 0,98
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3638
|7,3672
|% -0,38
|
|Euro
|9,0258
|9,0472
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9604
|10,0104
|% 0,10
|
|Frank
|8,2922
|8,3421
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9538
|1,9636
|% -0,53
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|3,50
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|