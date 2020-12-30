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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.12.2020 16:49



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 05.02.2021

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp Gülsün 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür2008-2010 Goldman Sachs /Direktör2011-2013 Garanti Portföy /Müdür2013-2015 Ak Portföy YönetimiA.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 16 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar
Egemen Korkmaz 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895689


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Altın Ons 1.882 1.882 3,17  
Altın Gr. 445 445 -1,75  
Cumhuriyet 2.942 2.987 -3,00  
Tam 2.936 3.010 4,99  
Yarım 1.419 1.456 2,41  
Çeyrek 712 728 1,21  
Gümüş.Ons 26,27 26,31 0,05  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 51,43 51,43 0,20  
Seans Raporu 16:38
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