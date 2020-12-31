***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 01.03.2019 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARBulut ÖZER 01.03.2019 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer --2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARHasan Basri TARMAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 10 SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARBarış ÖZKAPTAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 16 SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAROkan ERCAN 28.12.2020 2019 - Devam-- Ak Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 - 2019--Garanti BBVA - Aktif Pasif Yönetimi, Dealer, 2015 - 2016-- Alternatif Bank - Hazine, Uzman Yardımcısı 6 SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896126BIST