***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 13.03.2012 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARBulut ÖZER 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer - 2016 -...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAROkan ERCAN 28.12.2020 2019 - Devam-- Ak Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 - 2019--Garanti BBVA - Aktif Pasif Yönetimi, Dealer, 2015 - 2016-- Alternatif Bank - Hazine, Uzman Yardımcısı 6 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896140BIST