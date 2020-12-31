***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmrah Ayrancı 2007 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 18İdil Sazer 2012 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., 11Bulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer ---2016 - ?.. Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARNiyazi Atasoy 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür -- 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARÜmit Şener 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARAlper Özdamar 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARHakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici -- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARCan Özçelik 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist --- 2016 -.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREyüp Gülsün 2013 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 12 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREgemen Korkmaz 2011 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAROkan ERCAN 28.12.2020 2019 - Devam-- Ak Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 - 2019--Garanti BBVA - Aktif Pasif Yönetimi, Dealer, 2015 - 2016-- Alternatif Bank - Hazine, Uzman Yardımcısı 6 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896141BIST