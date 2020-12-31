***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 13.03.2012 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıEmrah AYRANCI 2007 - 2014 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. -- Bölüm Başkanı 18 SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARNiyazİ ATASOY 2014 - ......... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARÜmit ŞENER 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARAlper ÖZDAMAR 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREyüp GÜLSÜN 2013 - :........ Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Bölüm Başkanı 12 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREgemen KORMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAROkan ERCAN 28.12.2020 2019 - Devam-- Ak Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 - 2019--Garanti BBVA - Aktif Pasif Yönetimi, Dealer, 2015 - 2016-- Alternatif Bank - Hazine, Uzman Yardımcısı 6 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896149BIST