***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör., 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör, 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör, 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 18 SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARAlper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı , 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman, 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman, 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 10 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARÜmit Şener 02.01.2017 2008 - 2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 20 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARBulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer ---2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARHakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici, 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARCan Özçelik 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 10 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARİdil Sazer 2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARHasan Basri TARMAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 10 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARBarış ÖZKAPTAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAROkan ERCAN 28.12.2020 2019 - Devam-- Ak Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 - 2019--Garanti BBVA - Aktif Pasif Yönetimi, Dealer, 2015 - 2016-- Alternatif Bank - Hazine, Uzman Yardımcısı 6 SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896144BIST