***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon Emeklilik Şirketi tarafından belirlenen Grup Planlarına dahil edilecektir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, borçlanma araçları ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.Fon portföyünün kalanı ile değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, riskin dağıtılmasını gözeterek reel getiri hedefiyle hareket eder. Hedeflenen reel getiri hedefine ulaşmak için çeşitli yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılmaktadır.Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS 91 GUN 25 01/12/2020BIST 30 GETIRI 40 01/12/2020BIST-KYD REPO (BRUT) 10 01/12/2020BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 25 01/12/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896508BIST