***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 09:06
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon Emeklilik Şirketi tarafından belirlenen Grup Planlarına dahil edilecektir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, borçlanma araçları ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.
Fon portföyünün kalanı ile değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.
Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, riskin dağıtılmasını gözeterek reel getiri hedefiyle hareket eder. Hedeflenen reel getiri hedefine ulaşmak için çeşitli yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılmaktadır.
Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 91 GUN 25 01/12/2020
BIST 30 GETIRI 40 01/12/2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 01/12/2020
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 25 01/12/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896508
BIST
11:571.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.495
En Düşük
1.479
11:577,3720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0579
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
11:579,0598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0149
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
11:57458,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,07
|Açılış
|: 458,05
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler11:57
|NIBAS
|57,20
|17.201.652
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.052.652
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.719.135
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.719.135
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.035.654
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|CLEBI
|166,40
|54.040.967
|% -8,83
|
|DOBUR
|20,96
|889.162
|% -6,60
|
|ARZUM
|23,12
|186.527.728
|% -6,09
|
|GUBRF
|82,70
|756.673.337
|% -3,89
|
|KOZAL
|103,70
|626.258.144
|% 7,24
|
|GARAN
|10,42
|532.607.055
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,22
|503.119.626
|% 3,74
|
|SISE
|7,39
|437.962.192
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,22
|503.119.626
|% 3,74
|
|TSKB
|1,83
|197.027.407
|% 2,81
|
|YKBNK
|3,13
|324.398.447
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,55
|158.322.705
|% 2,65
|
|ISGYO
|2,63
|217.314.675
|% 3,54
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3720
|% -0,78
|
|Euro
|9,0524
|9,0598
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0659
|10,1163
|% -0,61
|
|Frank
|8,3415
|8,3917
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% -0,75
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|37,09
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,08
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|34,05
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|16,47
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,98
|52,98
|1,18
|
Seans Raporu
11:57
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12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 78 artarak (% 1.21 ) 1, 656
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12:09
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, CLEBI, ADEL
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12:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, TRKCM, SODA
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12:08PARSN
Yüzde 4.61 oranında artışla 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 906 adet işlem