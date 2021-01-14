***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2021 17:47
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 2,65 97,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902185
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0372
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3596
18:058,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0560
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05436,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,81
|Açılış
|: 436,82
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.141.876
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.248.393
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|79.889.159
|% 9,99
|
|YAPRK
|117,80
|27.883.971
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,34
|2.899.532
|% -9,99
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|126.654.369
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,24
|2.742.853.721
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,65
|1.746.918.818
|% -3,44
|
|KOZAL
|111,00
|1.322.724.027
|% -2,80
|
|GARAN
|10,30
|1.230.126.090
|% -2,46
|
|TCELL
|16,84
|1.184.111.095
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,64
|1.032.357.661
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,46
|1.183.640.654
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,65
|1.746.918.818
|% -3,44
|
|TSKB
|1,87
|481.893.494
|% -1,58
|
|THYAO
|13,24
|2.742.853.721
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3622
|7,3636
|% -0,53
|
|Euro
|8,9351
|8,9427
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,0307
|10,0810
|% -0,29
|
|Frank
|8,2531
|8,3028
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9600
|1,9698
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-6,06
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|0,04
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
-
17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF