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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.01.2021 13:00



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 15 01/01/2020
IBRX 50 BREZİLYA HİSSE SENEDİ GETİRİ ENDEKSİ 20 01/01/2020
MOEX BLUE CHIP NET TOTAL RETURN (NONRESIDENT) INDEX 20 01/01/2020
SENSEX RETURN 20 01/01/2020
HANG SENG NET RETURN 25 01/01/2020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903864


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
14:481.531
Değişim :  -1,32% |  -20,49
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556 En Düşük
1.529
BIST En Aktif Hisseler14:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 12,87 16.671.825 % 10,00  
MAALT 210,10 34.444.126 % 10,00  
SEKUR 24,46 21.495.729 % 9,98  
AYCES 91,45 20.239.800 % 9,98  
SAFKR 11,36 48.505.159 % 9,97  
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14:48 Alış Satış %  
Dolar 7,4061 7,4094 % 0,56  
Euro 9,0234 9,0293 % 0,60  
Sterlin 10,0935 10,1441 % 0,02  
Frank 8,3384 8,3887 % 0,55  
Riyal 1,9680 1,9778 % 0,49  
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14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -18,96  
Altın Gr. 440 440 -2,88  
Cumhuriyet 2.914 2.958 -17,00  
Tam 2.902 2.975 -17,31  
Yarım 1.402 1.439 -8,38  
Çeyrek 703 720 -4,19  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 -0,63  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,14  
B. Petrol 54,84 54,84 -1,26  
Seans Raporu 14:48
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