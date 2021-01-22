***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2021 13:01
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 182 GUN 25 01/01/2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT EUR 10 01/01/2020
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE RETURN 20 01/01/2020
EURO STOXX 50 NET RETURN 20 01/01/2020
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 25 01/01/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903865
BIST
14:571.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -22,96
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
14:577,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:579,0260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:57440,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,30
|Açılış
|: 440,87
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:56
|OZRDN
|12,87
|16.731.668
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.450.429
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.520.238
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.252.237
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.509.715
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.259.412.515
|% -3,09
|
|KARSN
|4,72
|945.942.783
|% 3,74
|
|KOZAL
|114,20
|842.845.906
|% 0,79
|
|KRDMD
|6,96
|617.385.447
|% -1,97
|
|HLGYO
|4,12
|612.408.415
|% 6,46
|
|EKGYO
|2,47
|557.243.445
|% -1,59
|
|TSKB
|1,98
|421.789.243
|% 2,06
|
|KARSN
|4,72
|945.942.783
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,48
|235.093.888
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,58
|248.842.269
|% -0,63
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4080
|7,4101
|% 0,57
|
|Euro
|9,0223
|9,0266
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,0922
|10,1429
|% 0,01
|
|Frank
|8,3343
|8,3845
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9674
|1,9773
|% 0,47
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-19,81
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|-15,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,12
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-1,26
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:10ERSU
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 622, 921 adet işlem
-
15:09GEREL
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 739, 287 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 33 kaybederek (% -1.52 ) 1, 640
-
15:08XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 17, 255.00 milyon TL de
-
15:02DYOBY
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 177, 998 adet işlem