***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2021 10:45
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir. Yatırım kararları alınırken geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD (TL) 80 05/02/2021
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 10 05/02/2021
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT EUR 5 05/02/2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD 5 05/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907667
BIST
11:071.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:077,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0408
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:078,5035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0470
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:07410,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,73
|Açılış
|: 410,90
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.112.367
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|KONTR
|70,10
|29.129.730
|% -8,01
|
|KOZAL
|123,30
|287.244.073
|% 1,48
|
|SISE
|7,79
|256.149.747
|% 1,04
|
|GARAN
|9,94
|240.507.042
|% 0,20
|
|SASA
|28,40
|228.329.467
|% 5,58
|
|ISKPL
|28,82
|220.593.829
|% 1,19
|
|TSKB
|1,86
|146.912.869
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|140.631.797
|% 0,81
|
|CEMAS
|2,31
|95.837.396
|% 1,76
|
|ISFIN
|4,25
|158.136.050
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,10
|151.248.030
|% -0,24
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0914
|7,0951
|% -0,57
|
|Euro
|8,4988
|8,5056
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,6781
|9,7267
|% -0,52
|
|Frank
|7,8181
|7,8652
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8854
|1,8949
|% -0,59
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|6,14
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,17
|59,17
|0,16
|