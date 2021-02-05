***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir. Yatırım kararları alınırken geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD (TL) 80 05/02/2021BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 10 05/02/2021BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT EUR 5 05/02/2021BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD 5 05/02/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907667BIST