***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2021 10:46
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon türü değişken fon olup, fon portföyü ağırlıklı olarak uluslararası tanınmış Industry Classification Benchmark (ICB) (Endüstri Sınıflandırma Sistemi) uyarınca Technology (Teknoloji) endeksine dahil olan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarından oluşmaktadır. Fon'un yatırım amacı, katılımcının büyüme eğiliminde bulunan teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ortaklık payları ve/veya borçlanma araçları kazancına iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve seımaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 05/02/2021
NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) 90 05/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907668
BIST
11:071.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:077,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0408
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:078,5035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0470
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:07410,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,73
|Açılış
|: 410,90
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.112.367
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|KONTR
|70,10
|29.129.730
|% -8,01
|
|KOZAL
|123,30
|287.244.073
|% 1,48
|
|SISE
|7,79
|256.149.747
|% 1,04
|
|GARAN
|9,94
|240.507.042
|% 0,20
|
|SASA
|28,40
|228.329.467
|% 5,58
|
|ISKPL
|28,82
|220.593.829
|% 1,19
|
|TSKB
|1,87
|146.840.108
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,50
|140.432.551
|% 0,81
|
|CEMAS
|2,32
|92.675.905
|% 2,20
|
|DOHOL
|4,10
|151.110.152
|% -0,24
|
|ISFIN
|4,25
|155.268.546
|% 0,71
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0914
|7,0951
|% -0,57
|
|Euro
|8,4988
|8,5056
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,6781
|9,7267
|% -0,52
|
|Frank
|7,8181
|7,8652
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8854
|1,8949
|% -0,59
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|14,37
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,17
|59,17
|0,16
|