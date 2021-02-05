***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon türü değişken fon olup, fon portföyü ağırlıklı olarak uluslararası tanınmış Industry Classification Benchmark (ICB) (Endüstri Sınıflandırma Sistemi) uyarınca Technology (Teknoloji) endeksine dahil olan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarından oluşmaktadır. Fon'un yatırım amacı, katılımcının büyüme eğiliminde bulunan teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ortaklık payları ve/veya borçlanma araçları kazancına iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve seımaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD REPO (BRUT) 10 05/02/2021NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) 90 05/02/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907668BIST