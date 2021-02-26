***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2021 16:04
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913319
BIST
16:041.469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -19,42
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
16:047,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0940
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
16:049,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
16:04421,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,82
|Açılış
|: 421,36
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler16:02
|EGGUB
|224,70
|143.185.281
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.389.500
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,48
|1.664.582.520
|% 0,67
|
|KOZAL
|128,10
|1.377.857.745
|% -0,08
|
|GARAN
|8,92
|1.204.841.148
|% -1,76
|
|PETKM
|5,18
|840.229.738
|% -1,89
|
|SASA
|39,54
|795.206.551
|% -5,18
|
|EKGYO
|2,23
|745.652.521
|% -3,46
|
|TSKB
|1,66
|393.672.676
|% -3,49
|
|KARSN
|3,92
|711.970.856
|% -7,33
|
|PETKM
|5,18
|840.229.738
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,31
|199.297.241
|% -3,68
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4432
|7,4467
|% 1,28
|
|Euro
|9,0236
|9,0317
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,3399
|10,3917
|% 0,69
|
|Frank
|8,1784
|8,2277
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 1,20
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,63
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|33,00
|
|Tam
|2.779
|2.852
|36,94
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,87
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-1,08
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17KERVN
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 290, 369 adet işlem
-
16:15DOGUB
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902, 502 adet işlem
-
16:14EMKEL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 715 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 18, 711.00 milyon TL de
-
16:13ATSYH
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 089 adet işlem