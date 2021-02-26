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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.02.2021 16:04



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913319


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 224,70 143.185.281 % 9,99  
MMCAS 6,42 385.822 % 9,93  
PAMEL 26,12 3.194.697 % 9,93  
SILVR 6,65 29.389.500 % 9,92  
ARTI 5,99 468.016 % 8,91  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 7,4432 7,4467 % 1,28  
Euro 9,0236 9,0317 % 0,84  
Sterlin 10,3399 10,3917 % 0,69  
Frank 8,1784 8,2277 % 1,19  
Riyal 1,9781 1,9880 % 1,20  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 -8,63  
Altın Gr. 420 420 1,85  
Cumhuriyet 2.793 2.835 33,00  
Tam 2.779 2.852 36,94  
Yarım 1.343 1.379 17,87  
Çeyrek 674 690 8,93  
Gümüş.Ons 26,71 26,75 -0,63  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,09  
B. Petrol 65,04 65,04 -1,08  
Seans Raporu 16:02
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