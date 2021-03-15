***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.03.2021 11:32
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918155
BIST
11:441.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:447,5498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:449,0137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0409
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:44419,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 419,22
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TRILC
|19,48
|12.353.826
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.877.587
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.486.258
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.051.718
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|23.291.014
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.441.495
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.517.731
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,83
|413.367.870
|% -1,01
|
|SISE
|7,73
|315.256.311
|% 0,91
|
|THYAO
|14,64
|298.158.095
|% 0,97
|
|ASELS
|17,43
|266.839.909
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,61
|226.338.741
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,27
|195.128.995
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|147.813.490
|% -0,73
|
|GARAN
|8,83
|413.367.870
|% -1,01
|
|BJKAS
|4,88
|223.516.376
|% 6,32
|
|SISE
|7,73
|315.256.311
|% 0,91
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5430
|7,5498
|% -0,22
|
|Euro
|9,0071
|9,0137
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,4975
|10,5502
|% -0,11
|
|Frank
|8,1015
|8,1503
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0086
|2,0186
|% -0,15
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|2,46
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,90
|69,90
|0,68
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, AKBNK, GARAN
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, PGSUS, SISE
-
11:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 78 kaybederek (% -0.06 ) 1, 363
-
11:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, ACSEL, UMPAS, SANKO, VAKKO, KAPLM, LUKSK, IDEAS, BRMEN, LOGO
-
11:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, DIRIT, POLTK, FENER