***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2021 10:28
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Üye Hayır
A. Göktürk IŞIKPINAR Üye 15 Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye 10 Hayır
Mehmet Ali ERSARI Üye 15 Evet
Emrah Ayrancı UYE Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940417
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6296
En Düşük
8,6122
18:0510,5179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0131
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5184
En Düşük
10,4970
18:05526,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,85
|Açılış
|: 526,08
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6129
|8,6296
|% 0,20
|
|Euro
|10,4919
|10,5179
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,1762
|12,2372
|% -0,48
|
|Frank
|9,5595
|9,6171
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2899
|2,3014
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-3,68
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS