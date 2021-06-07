***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeM. Fırat Kuruca Fon Kurulu Başkanı 06.05.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırTuğrul Gemici Fon Kurulu Üyesi 06.05.2020 12 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırA. Göktürk Işıkpınar Fon Kurulu Üyesi 06.02.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırMehmet Ali Ersarı Fon Kurulu Üyesi 06.05.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırEmrah Ayrancı UYE HayırZeliha Ersan Altınok UYE Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940374BIST