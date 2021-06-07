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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.06.2021 10:06



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M. Fırat Kuruca Fon Kurulu Başkanı 06.05.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Evet
Zeliha Ersan Altınok Fon Kurulu Üyesi Evet
Tuğrul Gemici Fon Kurulu Üyesi 06.05.2020 12 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Evet
A. Göktürk Işıkpınar Fon Kurulu Üyesi 06.05.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Evet
Mehmet Ali Ersarı Fon Kurulu Üyesi 06.05.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Evet
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940375


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