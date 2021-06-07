***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2021 10:10
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Başkan 15 Hayır
Zeliha Ersan Altınok Üye 10 Hayır
A. Göktürk IŞIKPINAR Üye 15 Hayır
Mehmet Ali ERSARI Üye 15 Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye 10 Hayır
Emrah Ayrancı UYE Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940396
BIST
13:261.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:268,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:2610,4771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:26524,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,83
|Açılış
|: 524,11
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ATATP
|31,94
|9.825.095
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|3.566.300
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.395.581
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.531.068
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.142.404
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,90
|15.349.895
|% -7,11
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,00
|567.288.704
|% 1,36
|
|THYAO
|14,32
|541.703.137
|% 0,28
|
|GARAN
|8,27
|534.639.049
|% -0,24
|
|SASA
|34,56
|400.178.225
|% 2,31
|
|SISE
|8,20
|347.531.619
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|213.325.871
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|534.639.049
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,99
|102.312.140
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|347.531.619
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|48.988.848
|% 0,84
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5996
|8,6018
|% -0,13
|
|Euro
|10,4741
|10,4783
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1208
|12,1816
|% -0,43
|
|Frank
|9,5544
|9,6120
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,76
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,99
|70,99
|-0,48
|