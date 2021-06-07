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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.06.2021 10:22



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Başkan 15 Hayır
Zeliha Ersan Altınok Üye 10 Hayır
A. Göktürk IŞIKPINAR Üye 15 Hayır
Mehmet Ali ERSARI Üye 15 Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye 10 Hayır
Emrah Ayrancı UYE Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940410


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ATATP 31,94 9.779.613 % 9,99  
RODRG 18,82 2.783.056 % 9,99  
YESIL 3,55 3.508.053 % 9,94  
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Riyal 2,2862 2,2977 % -0,15  
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Altın Ons 1.892 1.893 -6,90  
Altın Gr. 523 523 -2,45  
Cumhuriyet 3.462 3.515 -3,00  
Tam 3.444 3.533 -6,48  
Yarım 1.665 1.709 -3,14  
Çeyrek 835 855 -1,56  
Gümüş.Ons 27,67 27,70 -0,20  
Gümüş Gr. 7,66 7,66 -0,06  
B. Petrol 71,20 71,20 -0,27  
Seans Raporu 12:58
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