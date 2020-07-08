***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,59Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)544169,25Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 8,5Brüt Getiri (%)% 9,19Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)544169,25Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 8,5Açıklamalarİade tutarı 30.06.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerin ilgili döneme denk gelen azami fon toplam gider kesintisi tutarını aşan kısmını ifade etmektedir. Söz konusu tutarlar için günlük olarak fonlara karşılık ayrılmakta olup tutarların ödemesi, ilgili mevzuat gereği takvim yılının bitimini takip eden 5. iş gününe kadar gerçekleştirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857737BIST