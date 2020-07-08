***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,365Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,2Varsa İade Tutarı (TL)522745,19Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)560717,06Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 8,94Brüt Getiri (%)% 8,1Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)560717,06Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 8,94Açıklamalarİade tutarı 30.06.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerin ilgili döneme denk gelen azami fon toplam gider kesintisi tutarını aşan kısmını ifade etmektedir. Söz konusu tutarlar için günlük olarak fonlara karşılık ayrılmakta olup tutarların ödemesi, ilgili mevzuat gereği takvim yılının bitimini takip eden 5. iş gününe kadar gerçekleştirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857744BIST