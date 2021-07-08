***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,02Varsa İade Tutarı (TL)42453,3Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)50795,33Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 9,1Brüt Getiri (%)% 2,16Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)50795,33Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 10Açıklamalarfon toplam gıder kesıntı oranı bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949485BIST