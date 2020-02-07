***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
07.02.2020 21:20
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AvivaSA Yönetim Kurulu, Şirketin 2020 yılı için temel beklentilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
Bireysel emeklilik fon büyüklüğünde, özel sektör bireysel emeklilik şirketleri arasındaki liderliğin sürdürülmesi
Hayat sigortalarında, brüt yazılan primlerin geçen yıla kıyasla %40'ı aşan oranda arttırılması,
UFRS net karının %25-%35 aralığında büyütülmesi ve,
bu beklentilerin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Mustafa Fırat Kuruca ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Erkan Şahinler'in münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817802
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
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|Açılış
|: 122.476
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|Önceki Kapanış
|: 122.284
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122.812
En Düşük
120.913
18:056,0207
En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,23%
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|: 6,5650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5576
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|: 0,89%
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|Açılış
|: 304,29
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|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,70
|155.541
|% -4,80
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|446.111.903
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7404
|7,7792
|% 0,31
|
|Frank
|6,1379
|6,1748
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6009
|1,6089
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|4,76
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,00
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|B. Petrol
|54,52
|54,52
|-0,41
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Seans Raporu
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