***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvivaSA Yönetim Kurulu, Şirketin 2020 yılı için temel beklentilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesineBireysel emeklilik fon büyüklüğünde, özel sektör bireysel emeklilik şirketleri arasındaki liderliğin sürdürülmesiHayat sigortalarında, brüt yazılan primlerin geçen yıla kıyasla %40'ı aşan oranda arttırılması,UFRS net karının %25-%35 aralığında büyütülmesi ve,bu beklentilerin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Mustafa Fırat Kuruca ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Erkan Şahinler'in münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817802BIST