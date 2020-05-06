***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCOVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamı nedeniyle 7 Şubat 2020 tarihinde açıkladığımız 2020 yılına ilişkin hedef ve beklentilerimizde güncelleme yapılması gerekliliği doğmuştur.Yönetim Kurulumuz, 06.05.2020 tarihli kararı ile,Mevcut durumda belirsizlik halinin devam ediyor olması nedeniyle, piyasaları ve yatırımcılarımızı yanıltmamak adına daha önce açıklamış olduğumuz hedef ve beklentilerimizin geri çekilmesine Ekonomik faaliyetlerin takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasınakarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843214BIST