***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
06.05.2020 22:45
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamı nedeniyle 7 Şubat 2020 tarihinde açıkladığımız 2020 yılına ilişkin hedef ve beklentilerimizde güncelleme yapılması gerekliliği doğmuştur.
Yönetim Kurulumuz, 06.05.2020 tarihli kararı ile,
Mevcut durumda belirsizlik halinin devam ediyor olması nedeniyle, piyasaları ve yatırımcılarımızı yanıltmamak adına daha önce açıklamış olduğumuz hedef ve beklentilerimizin geri çekilmesine Ekonomik faaliyetlerin takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasına
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843214
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,2000
En Düşük
7,1808
18:057,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7972
En Düşük
7,7461
18:05390,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,84
|Açılış
|: 390,33
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8577
|8,9021
|% 0,91
|
|Frank
|7,3548
|7,3991
|% 1,45
|
|Riyal
|1,9111
|1,9207
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-19,25
|
|Altın Gr.
|390
|391
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.549
|9,10
|
|Tam
|2.568
|2.616
|13,30
|
|Yarım
|1.253
|1.279
|6,50
|
|Çeyrek
|625
|640
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,04
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|-1,11
|