***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname Değişikliği Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882621BIST