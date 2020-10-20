***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2020 18:14
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882614
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,8703
En Düşük
7,8562
18:059,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3043
En Düşük
9,2883
18:05482,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 482,29
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8552
|7,8703
|% 0,06
|
|Euro
|9,2847
|9,3021
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,1474
|10,1983
|% -0,21
|
|Frank
|8,6334
|8,6854
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0904
|2,1009
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|0,43
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,03
|