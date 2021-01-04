***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2021 09:05
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Fomu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896500
BIST
13:231.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 21,13
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:237,3678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0621
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:239,0570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:23456,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,85
|Açılış
|: 456,83
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:23
|NIBAS
|57,20
|19.720.424
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.946.179
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.623.019
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,41
|8.353.299
|% -6,56
|
|CLEBI
|172,00
|104.310.251
|% -5,77
|
|KARTN
|90,50
|43.207.166
|% -5,29
|
|GUBRF
|82,75
|995.041.600
|% -3,83
|
|KOZAL
|106,30
|958.333.025
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|784.566.240
|% 1,50
|
|GARAN
|10,49
|769.542.533
|% 1,16
|
|KOZAA
|16,81
|724.267.735
|% 8,52
|
|SKBNK
|1,55
|509.131.453
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,20
|540.986.598
|% 2,80
|
|YKBNK
|3,15
|534.979.092
|% 2,27
|
|TSKB
|1,82
|308.335.130
|% 2,25
|
|KARSN
|3,48
|435.850.017
|% 7,08
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3605
|7,3678
|% -0,84
|
|Euro
|9,0460
|9,0570
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0337
|10,0840
|% -0,92
|
|Frank
|8,3281
|8,3783
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9553
|1,9651
|% -0,97
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|34,71
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|25,25
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|12,21
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,16
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,73
|