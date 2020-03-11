***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.02.2020Genel Kurul Tarihi 11.03.2020Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi8 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Denetçi seçimi10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi12 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Bagis_yardim_politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Kar_Dagitim_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bilgilendirme_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 2019 Dönemi Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmuştur.2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmiştir.3. 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının özet bölümü okunmuştur.4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdik edilmiştir.5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlenmiştir.7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.8. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'ca onaylanmıştır.9. Denetçi seçimi yapılmıştır.10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırı belirlenmiştir.12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.13. Dilek ve temenniler paylaşılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 imzalı hazır bulunanlar cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 imzali tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalar2019 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanların listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827231BIST