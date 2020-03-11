***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2020 19:08
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 07.02.2020
Genel Kurul Tarihi 11.03.2020
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Denetçi seçimi
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bagis_yardim_politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Kar_Dagitim_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 2019 Dönemi Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmuştur.
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmiştir.
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının özet bölümü okunmuştur.
4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdik edilmiştir.
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.
6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlenmiştir.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
8. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
9. Denetçi seçimi yapılmıştır.
10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırı belirlenmiştir.
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.
13. Dilek ve temenniler paylaşılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 imzalı hazır bulunanlar cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 imzali tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
2019 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanların listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827231
BIST