***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 13:07
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.02.2021
Genel Kurul Tarihi 16.03.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10 - Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Denetçi seçimi
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
14 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bagis_yardim_politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Anthony Reczek bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Bağımsız üye AR özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Bilgilendirme_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 11 Kar_Dagitim_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 12 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
16 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909596
BIST