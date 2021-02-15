***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.02.2021Genel Kurul Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi10 - Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Denetçi seçimi12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi14 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Bagis_yardim_politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Anthony Reczek bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Bağımsız üye AR özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Bilgilendirme_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 9 Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 10 esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 11 Kar_Dagitim_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 12 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar16 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909596BIST