***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2021 20:51
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul sonuçlarına ilişkin bildirim hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.02.2021
Genel Kurul Tarihi 16.03.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10 - Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Denetçi seçimi
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
14 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bagis_yardim_politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Anthony Reczek bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Bağımsız üye AR özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Bilgilendirme_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 11 Kar_Dagitim_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 12 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
3. 2020 yılına ait Denetçi Raporları okunmuştur.
4. 2020 yılına ait finansal tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası onaylanmıştır.
7. 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlenmiştir.
8. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev süreleri tespit edilmiştir.
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenmiştir.
10. Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
11. Denetçi seçimi yapılmıştır.
12. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırı belirlenmiştir.
14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanların listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918560
BIST