***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul sonuçlarına ilişkin bildirim hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.02.2021Genel Kurul Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi10 - Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Denetçi seçimi12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi14 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Bagis_yardim_politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Anthony Reczek bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Bağımsız üye AR özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Bilgilendirme_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 9 Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 10 esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 11 Kar_Dagitim_Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 12 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.3. 2020 yılına ait Denetçi Raporları okunmuştur.4. 2020 yılına ait finansal tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul'ca onaylanmıştır.6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası onaylanmıştır.7. 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlenmiştir.8. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev süreleri tespit edilmiştir.9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenmiştir.10. Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler Genel Kurul'ca onaylanmıştır.11. Denetçi seçimi yapılmıştır.12. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.13. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırı belirlenmiştir.14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak.pdf - TutanakEK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanların listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918560BIST