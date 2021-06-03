***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılına ait olağanüstü genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.06.2021Genel Kurul Tarihi 01.07.2021Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması3 - Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi4 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi5 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi6 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 esas sözlesme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Hüseyin Gürer bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Hüseyin Gürer CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde açıklanan gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939828BIST