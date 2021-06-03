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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2021 12:51



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılına ait olağanüstü genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.06.2021
Genel Kurul Tarihi 01.07.2021
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
3 - Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi
4 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
5 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
6 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 esas sözlesme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Hüseyin Gürer bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Hüseyin Gürer CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde açıklanan gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939828


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