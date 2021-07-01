***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2021 20:49
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul sonuçları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.06.2021
Genel Kurul Tarihi 01.07.2021
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
3 - Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi
4 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
5 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
6 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 esas sözlesme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Hüseyin Gürer bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Hüseyin Gürer CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmuş ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir.
2. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalar onaylanmıştır.
3. Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler onaylanmıştır.
4. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmiş ve görev süreleri belirlenmiştir.
5. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak KVKK.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmuş ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir.
2. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalar onaylanmıştır.
3. Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler onaylanmıştır.
4. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmiş ve görev süreleri belirlenmiştir.
5. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945583
BIST