***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.06.2021Genel Kurul Tarihi 01.07.2021Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması3 - Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi4 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi5 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi6 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 esas sözlesme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Hüseyin Gürer bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Hüseyin Gürer CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmuş ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir.2. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalar onaylanmıştır.3. Esas sözleşmenin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler onaylanmıştır.4. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmiş ve görev süreleri belirlenmiştir.5. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmiştir.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.07.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak KVKK.pdf - TutanakEk Açıklamalar2021 yılına ait olağanüstü genel kurul kararı 08.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949232BIST