***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
04.01.2021 09:05
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896498
BIST
11:591.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.495
En Düşük
1.479
11:597,3736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0563
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
11:599,0592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0155
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
11:59458,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,35
|Açılış
|: 458,33
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler11:57
|NIBAS
|57,20
|17.212.119
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.052.652
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.719.135
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.719.135
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.076.710
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|CLEBI
|166,40
|54.040.967
|% -8,83
|
|VKING
|8,42
|5.851.942
|% -6,44
|
|DOBUR
|21,00
|889.687
|% -6,42
|
|GUBRF
|82,75
|761.765.181
|% -3,83
|
|KOZAL
|103,70
|627.186.525
|% 7,24
|
|GARAN
|10,42
|535.439.643
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,22
|503.334.083
|% 3,74
|
|SISE
|7,39
|443.760.859
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,22
|503.334.083
|% 3,74
|
|TSKB
|1,82
|197.745.997
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,13
|324.585.962
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,56
|159.003.711
|% 3,31
|
|KARSN
|3,48
|307.648.117
|% 7,08
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3720
|% -0,78
|
|Euro
|9,0524
|9,0598
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0633
|10,1138
|% -0,63
|
|Frank
|8,3409
|8,3912
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9596
|1,9694
|% -0,76
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|36,27
|
|Altın Gr.
|458
|459
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|36,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|36,06
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|17,44
|
|Çeyrek
|734
|750
|8,72
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,18
|
|B. Petrol
|53,09
|53,09
|1,29
|
Seans Raporu
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