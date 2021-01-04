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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

04.01.2021 09:05



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896498


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Altın Ons 1.932 1.932 36,27  
Altın Gr. 458 459 5,56  
Cumhuriyet 3.039 3.085 36,00  
Tam 3.026 3.102 36,06  
Yarım 1.463 1.501 17,44  
Çeyrek 734 750 8,72  
Gümüş.Ons 27,24 27,28 0,92  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,18  
B. Petrol 53,09 53,09 1,29  
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