***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.02.2021 10:50
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Değişiklik Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907675
BIST
11:101.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:107,0921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0437
|Açılış
|: 7,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:108,5023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:10410,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,64
|Açılış
|: 410,99
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:08
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|195.595.251
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.322.440
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|DAGHL
|15,87
|19.055.592
|% -6,81
|
|KOZAL
|123,00
|294.651.400
|% 1,23
|
|GARAN
|9,91
|264.966.851
|% -0,10
|
|SISE
|7,78
|261.193.127
|% 0,91
|
|ISKPL
|28,90
|233.739.602
|% 1,47
|
|SASA
|28,28
|231.371.462
|% 5,13
|
|TSKB
|1,86
|168.488.945
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|141.508.051
|% 0,81
|
|CEMAS
|2,32
|97.869.513
|% 2,20
|
|DOHOL
|4,09
|156.940.001
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,26
|159.003.127
|% 0,95
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0884
|7,0911
|% -0,63
|
|Euro
|8,4937
|8,5009
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6889
|9,7375
|% -0,41
|
|Frank
|7,8293
|7,8765
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% -0,49
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,11
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,15
|59,15
|0,14
|
Seans Raporu
11:08
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11:23
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