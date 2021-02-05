***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.02.2021 10:50
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Değişiklik Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907676
BIST
10:541.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,79
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
10:547,1028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0330
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1484
En Düşük
7,0855
10:548,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0407
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
10:54410,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,81
|Açılış
|: 410,83
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler10:52
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|5.819.932
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,36
|11.731.968
|% -6,71
|
|KOZAL
|123,10
|268.041.662
|% 1,32
|
|SASA
|28,28
|211.681.700
|% 5,13
|
|GARAN
|9,96
|207.702.148
|% 0,40
|
|KRDMD
|6,92
|173.806.150
|% -0,14
|
|SISE
|7,77
|172.887.686
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,50
|138.372.058
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,09
|147.864.448
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,27
|145.907.849
|% 1,18
|
|TSKB
|1,87
|59.339.189
|% 0,54
|
|IHLAS
|1,24
|37.387.402
|% 0,00
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0987
|7,1025
|% -0,47
|
|Euro
|8,5037
|8,5093
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,6779
|9,7264
|% -0,52
|
|Frank
|7,8188
|7,8659
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8858
|1,8953
|% -0,57
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,11
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,15
|59,15
|0,14
|