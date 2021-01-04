***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel İçtüzükhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896504BIST