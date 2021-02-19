***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
19.02.2021 16:30
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911052
BIST
16:231.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,60
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:236,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:238,4361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:23396,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,24
|Açılış
|: 396,58
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|74.764.041
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.101.622
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|23.479.110
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,15
|1.918.088.961
|% 8,73
|
|GUBRF
|83,10
|1.854.401.666
|% 8,63
|
|KOZAL
|147,70
|1.555.428.403
|% -2,89
|
|KARSN
|5,33
|1.117.520.942
|% 4,31
|
|PETKM
|5,24
|1.004.852.640
|% 2,54
|
|KARSN
|5,33
|1.117.520.942
|% 4,31
|
|EKGYO
|2,44
|481.849.819
|% -0,81
|
|PETKM
|5,24
|1.004.852.640
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,50
|261.934.100
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,52
|738.537.553
|% 3,43
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9497
|6,9527
|% -0,17
|
|Euro
|8,4316
|8,4358
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7315
|9,7803
|% 0,17
|
|Frank
|7,7508
|7,7975
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% -0,21
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-1,39
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.644
|2.684
|-8,00
|
|Tam
|2.632
|2.699
|-4,88
|
|Yarım
|1.272
|1.306
|-2,37
|
|Çeyrek
|638
|653
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,84
|
Seans Raporu
16:21
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16:34AYCES
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16:33XU050
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16:33
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16:33
MAKTK, SODSN, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:33
IZMDC, SAFKR, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında