***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
26.04.2021 17:37
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930943
BIST
17:461.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 23,40
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:468,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0739
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:4610,0279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1117
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:46475,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,07
|Açılış
|: 475,19
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:44
|DZGYO
|1,76
|9.334.516
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.159.454
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.441.694
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.247.207
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.536.083
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|55.442.089
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|91.989.161
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.059.169
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,14
|1.383.626.465
|% 6,39
|
|THYAO
|11,69
|1.041.234.673
|% 3,73
|
|GWIND
|5,71
|995.058.109
|% 2,70
|
|GARAN
|7,06
|895.739.226
|% -0,14
|
|PETKM
|6,48
|882.629.689
|% 3,02
|
|YKBNK
|2,08
|377.903.415
|% 0,00
|
|GWIND
|5,71
|995.058.109
|% 2,70
|
|PETKM
|6,48
|882.629.689
|% 3,02
|
|GARAN
|7,06
|895.739.226
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,07
|733.482.674
|% 1,43
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2897
|8,2948
|% -0,88
|
|Euro
|10,0187
|10,0274
|% -1,11
|
|Sterlin
|11,5074
|11,5651
|% -0,64
|
|Frank
|9,0467
|9,1012
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2089
|2,2200
|% -0,72
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,66
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-0,76
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında