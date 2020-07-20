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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

20.07.2020 23:04
GÜNCEL HABERLER



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Değişiklik Duyru Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860600


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YONGA 26,40 270.377 % 10,00  
PKENT 445,50 998.366 % 10,00  
KENT 1.510,40 18.675.522 % 10,00  
LINK 28,82 26.862.435 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6551 8,6985 % 0,74  
Frank 7,2740 7,3178 % -0,02  
Riyal 1,8231 1,8322 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 -0,21  
Altın Gr. 401 401 1,72  
Cumhuriyet 2.660 2.700 10,00  
Tam 2.680 2.693 26,20  
Yarım 1.301 1.317 12,80  
Çeyrek 652 660 6,40  
Gümüş.Ons 19,88 19,92 -0,02  
Gümüş Gr. 4,38 4,39 0,00  
B. Petrol 43,19 43,19 -0,03  
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