***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 16:23
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860778
BIST
16:45120.245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 964,36
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
16:456,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0118
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
16:457,8464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
16:45403,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,20
|Açılış
|: 403,89
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.166.902
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.713.419
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.762.223
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.469.705
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|122.042.221
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,40
|109.409.554
|% -7,64
|
|DITAS
|28,42
|5.278.864
|% -5,58
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,09
|1.575.764.828
|% 2,41
|
|AFYON
|4,75
|763.385.041
|% 9,95
|
|GUSGR
|5,38
|759.665.332
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,29
|690.136.197
|% -0,43
|
|ADESE
|2,66
|663.203.522
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,29
|690.136.197
|% -0,43
|
|ADESE
|2,66
|663.203.522
|% 5,98
|
|GSDHO
|2,41
|477.810.692
|% 7,59
|
|ODAS
|2,84
|565.512.300
|% -0,70
|
|GARAN
|8,09
|1.575.764.828
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6652
|8,7087
|% 0,12
|
|Frank
|7,2650
|7,3088
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|16,74
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.651
|28,20
|
|Tam
|2.708
|2.720
|29,00
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,20
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,95
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,61
|0,23
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|1,24
|
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