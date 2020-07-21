***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 16:23
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860779
BIST
17:39117.895
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -1.386,18
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
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120.586
En Düşük
117.160
17:396,8486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:397,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8678
En Düşük
7,8233
17:39404,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,49
|Açılış
|: 404,18
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|20.846.295
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|22.069.439
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|24.726.301
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.332.409
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.960.865
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|115.922.027
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|129.882.549
|% -9,99
|
|RAYSG
|5,99
|8.695.608
|% -9,38
|
|IZMDC
|16,62
|8.110.659
|% -9,18
|
|GARAN
|7,93
|2.156.191.525
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,24
|1.063.145.837
|% -2,61
|
|AFYON
|4,61
|925.735.953
|% 6,71
|
|TCELL
|16,31
|812.933.223
|% 0,62
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|EKGYO
|2,24
|1.063.145.837
|% -2,61
|
|ADESE
|2,43
|731.077.659
|% -3,19
|
|GARAN
|7,93
|2.156.191.525
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,33
|631.175.758
|% 4,02
|
|TSKB
|1,26
|334.799.934
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6820
|8,7255
|% 0,31
|
|Frank
|7,2754
|7,3193
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|18,29
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.630
|2.652
|28,60
|
|Tam
|2.709
|2.721
|29,40
|
|Yarım
|1.315
|1.331
|14,40
|
|Çeyrek
|660
|666
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
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|B. Petrol
|44,69
|44,69
|1,41
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