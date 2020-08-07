***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.08.2020 12:23
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866606
BIST
15:101.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:107,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:108,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0976
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:10475,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,11
|Açılış
|: 475,21
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|TKURU
|41,68
|1.670.534
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|4.161.091
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|320.163
|% 9,85
|
|RTALB
|51,75
|183.221.747
|% 9,69
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.944.244.679
|% -5,82
|
|ASELS
|15,80
|1.132.564.055
|% 3,47
|
|SISE
|5,90
|1.038.143.819
|% 2,61
|
|GARAN
|6,41
|1.009.749.053
|% -0,93
|
|AKBNK
|4,67
|638.281.820
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,78
|1.944.244.679
|% -5,82
|
|KRDMD
|2,53
|486.804.400
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|185.777.234
|% -0,96
|
|SISE
|5,90
|1.038.143.819
|% 2,61
|
|GARAN
|6,41
|1.009.749.053
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3806
|9,4277
|% -0,92
|
|Frank
|7,8378
|7,8850
|% -0,92
|
|Riyal
|1,9128
|1,9224
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|-11,90
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|-154,00
|
|Tam
|3.256
|3.465
|4,50
|
|Yarım
|1.581
|1.648
|-29,10
|
|Çeyrek
|793
|843
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|-0,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:21TATGD
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 396, 978 adet işlem
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 02 kaybederek (% -0.11 ) 949
-
15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVTUR, ATLAS, ISBIR, EKIZ, TKURU, BRYAT
-
15:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ROYAL, ORMA, ARTI, KSTUR, UZERB, EGCYO, EGCEY, NTHOL, AYES, FRIGO
-
15:19
ARMDA, POLTK, BERA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında