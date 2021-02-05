***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.02.2021 10:50
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907671
BIST
11:111.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,75
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:117,0906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0452
|Açılış
|: 7,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:118,5002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0503
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:11412,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 412,22
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:11
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|212.606.286
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.332.138
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|DAGHL
|15,87
|19.055.592
|% -6,81
|
|KOZAL
|123,00
|298.119.224
|% 1,23
|
|GARAN
|9,91
|284.802.436
|% -0,10
|
|SISE
|7,79
|267.908.619
|% 1,04
|
|ISKPL
|28,72
|240.899.527
|% 0,84
|
|SASA
|28,30
|233.058.673
|% 5,20
|
|TSKB
|1,86
|170.065.266
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|177.977.352
|% 0,40
|
|CEMAS
|2,31
|102.469.362
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|157.526.724
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,25
|160.799.175
|% 0,71
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0875
|7,0906
|% -0,63
|
|Euro
|8,4912
|8,5002
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6887
|9,7373
|% -0,41
|
|Frank
|7,8294
|7,8766
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8872
|1,8967
|% -0,50
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|14,37
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,17
|59,17
|0,16
|