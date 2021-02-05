***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.02.2021 10:50
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907672
BIST
11:181.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:187,0927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:188,5015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0490
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:18411,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 411,91
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|215.488.746
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.429.154
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|GEDIK
|23,30
|10.726.874
|% -4,90
|
|KOZAL
|123,40
|305.797.545
|% 1,56
|
|GARAN
|9,92
|294.963.457
|% 0,00
|
|SISE
|7,79
|276.032.247
|% 1,04
|
|ISKPL
|29,20
|253.569.999
|% 2,53
|
|SASA
|28,32
|236.696.442
|% 5,28
|
|TSKB
|1,87
|177.613.626
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,50
|185.530.622
|% 0,81
|
|CEMAS
|2,31
|105.698.532
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|171.903.404
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,27
|163.550.743
|% 1,18
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0893
|7,0935
|% -0,59
|
|Euro
|8,4959
|8,5019
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,6862
|9,7348
|% -0,43
|
|Frank
|7,8262
|7,8733
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8853
|1,8947
|% -0,60
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|14,90
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,09
|0,03
|
|B. Petrol
|59,36
|59,36
|0,35
|
Seans Raporu
11:16
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11:29ESCOM
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11:28XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 5, 774.00 milyon TL de
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11:28HATEK
Yüzde 7.82 oranında artışla 23.44 lira fiyatla işlem gören hissede 858, 673 adet işlem
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11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, DOHOL, GARAN
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11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PGSUS, KOZAA