***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
07.08.2020 12:23
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866605
BIST
15:101.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:107,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:108,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0976
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:10475,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,15
|Açılış
|: 475,28
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|TKURU
|41,68
|1.670.534
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|4.161.091
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|320.163
|% 9,85
|
|RTALB
|51,75
|182.869.491
|% 9,69
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.934.445.739
|% -5,82
|
|ASELS
|15,84
|1.127.041.808
|% 3,73
|
|SISE
|5,90
|1.037.915.669
|% 2,61
|
|GARAN
|6,41
|1.003.817.708
|% -0,93
|
|AKBNK
|4,67
|637.620.507
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,78
|1.934.445.739
|% -5,82
|
|KRDMD
|2,52
|486.326.108
|% -2,70
|
|TSKB
|1,03
|185.687.324
|% -0,96
|
|SISE
|5,90
|1.037.915.669
|% 2,61
|
|GARAN
|6,41
|1.003.817.708
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3757
|9,4227
|% -0,97
|
|Frank
|7,8339
|7,8811
|% -0,97
|
|Riyal
|1,9117
|1,9213
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|-11,64
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.281
|-63,00
|
|Tam
|3.256
|3.465
|4,50
|
|Yarım
|1.581
|1.648
|-29,10
|
|Çeyrek
|793
|843
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,58
|44,58
|-0,51
|
Seans Raporu
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15:25AGYO
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 484, 847 adet işlem
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15:24XU100
Endeks 1, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 16, 590.00 milyon TL de
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15:24ROYAL
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15:23YYAPI
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15:21TATGD
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 396, 978 adet işlem