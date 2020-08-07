***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
07.08.2020 12:23
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866608
BIST
15:081.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:087,2071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:088,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0803
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:08475,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,25
|Açılış
|: 475,18
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|TKURU
|41,68
|1.670.534
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|4.161.091
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|320.163
|% 9,85
|
|RTALB
|51,45
|182.167.362
|% 9,05
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|1.910.109.627
|% -5,29
|
|ASELS
|15,85
|1.107.251.838
|% 3,80
|
|SISE
|5,90
|1.033.197.504
|% 2,61
|
|GARAN
|6,47
|969.001.779
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,67
|627.641.266
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,79
|1.910.109.627
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,52
|483.412.963
|% -2,70
|
|TSKB
|1,02
|185.327.525
|% -1,92
|
|SISE
|5,90
|1.033.197.504
|% 2,61
|
|IHLAS
|0,74
|110.853.389
|% -2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3765
|9,4235
|% -0,96
|
|Frank
|7,8355
|7,8827
|% -0,95
|
|Riyal
|1,9123
|1,9219
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|-11,90
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|-154,00
|
|Tam
|3.256
|3.465
|4,50
|
|Yarım
|1.581
|1.648
|-29,10
|
|Çeyrek
|793
|843
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|-0,48
|
Seans Raporu
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