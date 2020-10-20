***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
20.10.2020 19:23
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882683
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,8663
En Düşük
7,8562
18:059,3027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3043
En Düşük
9,2883
18:05482,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 482,29
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8581
|7,8668
|% 0,01
|
|Euro
|9,2912
|9,3024
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,1474
|10,1983
|% -0,21
|
|Frank
|8,6334
|8,6854
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0904
|2,1009
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|2,95
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,02
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
-
17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem